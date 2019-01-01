الفيصلي يتعاقد مع لاعب أياكس السابق

الفيصلي يدعم فريقه بصفقة قوية استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف نادي الفيصلي السعودي عن أول صفقاته الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفيصلي للاستعداد للموسم الجديد بالتعاقد مع أكثر من لاعب مميز للمنافسة وتحسين مركزه في النسخة الجديد من الدوري.

وتعاقد الفيصلي مع الهولندي روليني بونيفاسيا "رولي"، بعقد لمدة عام واحد قادمًا من نادي ويسترن سيدني الأسترالي حيث قدم مستوى مميز معه.

إدارة النادي تنهي إجراءات التعاقد مع اللاعب ''رولي بونيفاسيا '' لمدة عام إبتداءً من الموسم القادم . #الفيصلي pic.twitter.com/Wj01gLYDGU — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) May 10, 2019

ونشأ اللاعب الهولندي في أكاديمية أياكس أمستردام، حيث تم تصعيده للفريق الأول في الفترة ما بين عامي 2011 و2013 قبل الرحيل.

وتواجد رولي أيضًا في ولنجتون النيوزيلندي في الدوري الأسترالي، قبل الانتقال إلى سيدني ويسترن، حيث يتمتع بقدرات ومهارات عالية.

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ويأتي الفيصلي في الموسم الحالي بالمركز السادس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.