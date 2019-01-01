الفيصلي يعلن استعارة أحمد أشرف من الهلال لمدة عام
أعلنت إدارة نادي الفيصلي، التعاقد بشكل رسمي مع أحمد أشرف لاعب نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاية، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيصلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها التعاقد مع أحمد أشرف، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وقدمت إدارة الفيصلي شكرها إلى الهلال، بعد التوقيع بشكل رسمي مع أحمد أشرف لمدة موسم على سبيل الإعارة.
إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج توقع رسمياً مع اللاعب '' أحمد أشرف '' لمدة موسم بنظام الإعارة وتقدم شكرها لإدارة الهلال على سرعة إنهاء الاجراءات .— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) August 23, 2019
#الفيصلي pic.twitter.com/EX8rz8mPDS
وقام أحمد أشرف بالتوقيع مساء اليوم في مقر نادي الفيصلي، بمدينة حرمة، وذلك لينضم لصفوف الفريق لمدة موسم واحد.
وشارك أحمد أشرف مع الهلال الموسم الماضي في10 مباريات فقط، حيث لعب كبديل بواقع 302 دقيقة.