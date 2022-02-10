ألفيش يسخر من قرار إيقافه: نسيت الأمور هنا!

رد البرازيلي داني ألفيش ظهير نادي برشلونة الإسباني بطريقة مثيرة للجدل على قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقافه لمباراتين.

ألفيش تعرض للطرد خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الجولة 23 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز "البلوجرانا" بنتيجة 4-2، سجل منها البرازيلي هدفًا.

تقرير جيل مانزانو حكم المباراة أكد أن طرد ألفيش، الذي جاء في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، كان بسبب ضرب ربلة ساق المنافس بدون وجود خيار للعب الكرة.

ما هو رد ألفيش؟

ألفيش، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، رد بطريقة مثيرة للجدل على قرار إيقافه لمباراتين.

وكتب البرزايلي: "لقد نسيت الأمور هنا"، في إشارة ربما إلى القرارات الصارمة التي يتخذها الاتحاد الإسباني.

وأضاف ألفيش في تغريدة أخرى: "من السخف الاعتقاد بأن زميلًا محترفًا سيؤذي الآخر عن قصد".

وتابع: "نلعب رياضة محفوفة بالمخاطر، والحوادث تقع، وليس من الضروري أن نذهب إلى أبعد من ذلك".

واختتم ألفيش: "على أي حال يا كاراسكو، أنا آسف مرة أخرى لهذا الحادث".

كيف سيتصرف برشلونة؟

من جانبه، فإن برشلونة أكد في بيان رسمي أنه سيطعن على قرار إيقاف ألفيش لمباراتين قادمتين في الدوري الإسباني.

وجاء في البيان: "سيطعن نادي برشلونة في قرار لجنة المسابقات، التي فرضت عقوبة الإيقاف لمباراتين في حق داني ألفيش بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الأحد الماضي ضد أتليتكو مدريد".

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