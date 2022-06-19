ألفيش ومارسيلو يجتمعان في الدوري الإسباني!

صفقة جديدة قد تجعل الثنائي البرازيلي يلعبان سويًا من جديد.

كشفت تقارير صحفية برازيلي عن وجود إمكانية لجمع البرازيليين دانييل ألفيش ومارسيلو سويًا في فريق واحد بالدوري الإسباني في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "يو أو إل سبورت"، والتي أكدت أن نادي بلد الوليد مهتم بالحصول على خدمات الثنائي في صفوفه بالموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن البرازيلي رونالدو نازاريو مالك بلد الوليد يرى أنه في استطاعته أن يضم الثنائي لفريقه ليستعيد أمجاد الماضي.

ألفيش كان قد رحل عن برشلونة عقب انتهاء تعاقده مع الفريق، ووجود رغبة واضحة له في الظهور بكأس العالم القادم في الشتاء المقبل قطر 2022.

بينما أعلن مارسيلو عن رحيله عن ريال مدريد عقب أن انتهى عقده هو الآخر رفقة ريال مدريد بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا الخامس في مسيرته.

الثنائي سينضمان بشكل مجاني لصفوف بلد الوليد لو نجح رونالدو في إقناعهما بمشروع الفريق في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن بلد الوليد عاد للتو للدوري الإسباني، ويرى رونالدو أن ضم الثنائي سيساعد الفريق ويمنحه أفضلية واضحة، ويجذب المزيد من الرعاة.