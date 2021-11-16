ألفيش في رسالة تحفيزية للاعبي برشلونة: أعرف شعور الابتعاد عن هنا

خاض البرازيلي داني ألفيش أول جلسة تدريبية له كلاعب جديد في صفوف نادي برشلونة الإسباني يوم الإثنين، وألقى اللاعب كلمة موجزة أمام الفريق، تم تسجيلها بكاميرات النادي.

ألفيش، وفي كلمته إلى زملائه الجدد، أرسل رسالة واضحة توضح طموحه وعقلية الفوز، وهي إحدى الفضائل التي يتمتع بها.

ماذا قال ألفيش؟

ألفيش، في الكلمة التي نشرها برشلونة في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد على سعادته بالعودة من جديد إلى النادي الكتالوني.

وقال ألفيش: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا بعد هذا الوقت الطويل، إن العودة إلى هنا شرف كبير، وسعادة".

وأضاف: "لقد جئت لأتعلم من الجميع، الآن العالم الجديد، لكنني من العالم القديم".

وتابع: "أريد أن أنقل شيئًا واحدًا فقط، هو معرفة ما يمثله هذا النادي وهذا القميص، لقد كنت في الخارج، ولا يوجد مكان أفضل من هنا للقيام بأشياء رائعة".

ما هي رسالة ألفيش إلى لاعبي برشلونة؟

ألفيش وجه رسالة خاصة إلى اللاعبين بعد التعبير عن سعادته بالعودة، حيث قال: "أنتم هنا، عليكم تقدير ذلك، لا يوجد شيء أفضل في الخارج".

وقال في ختام رسالته: "هيا لنقم بأشياء رائعة، لأن هذا النادي مصنوع من القيام بأشياء عظيمة".

وبمجرد انتهاء كلمة ألفيش التحفيزية لزملائه، قام اللاعبون بالتصفيق له وتشجيعه.

ما هو موقف ألفيش التعاقدي مع برشلونة؟

برشلونة تعاقد مع ألفيش في صفقة انتقال حر، على أن يلعب مع الفريق حتى 30 يونيو 2022.

ولن يتمكن ألفيش من اللعب مع برشلونة حتى يناير المقبل، لذلك ستكون الفترة حتى مطلع العام المقبل بمثابة فترة إعداد للنجم البرازيلي المخضرم.

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