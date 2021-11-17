ألفيش: سأُعيد ميسي لبرشلونة ولابورتا يرد: أهلًا بالبرغوث!

حثّ نجم برشلونة، داني ألفيش، صديقه المقرب ليونيل ميسي على العودة مرة أخرى إلى جنبات ملعب كامب نو، في الوقت الذي أكد فيه رئيس النادي الكتالوني، جوان لابورتا، أن الباب مفتوح أمام عودة أساطير البرسا مجددًا إلى مكانهم الطبيعي.

وعاد ألفيش وهو في الثامنة والثلاثين من عمره إلى برشلونة بناء على رغبة المدرب تشافي هيرنانديز بعقد يمتد لمدة ستة أشهر مع خيار التجديد لعام إضافي، وقد أعلن البرازيلي أنه سيبذل كل ما لديه لإصلاح الأوضاع في البلوجرانا بعد الانهيار المُعاش بآخر عامين تحديدًا.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم أولى الصفقات في عهد تشافي، وبعد ثناء كبير من لابورتا على ألفيش، ذكر أنه لا يُمانع عودة ميسي وكذلك الأسطورة الأخرى أندرياس إنييستا، بينما عبّر البرازيلي عن هذه الرغبة بطريقته الخاصة.

ماذا قال لابورتا عن عودة ميسي لبرشلونة؟

وفي حديثه إلى الإعلام، قال لابورتا "ليو وأندرياس (إنييستا) من الشخصيات التي جعلت النادي رائعًا، لا شك أنهما لاعبان رائعان".

كما أضاف "لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، لا يزالا يلعبان وكانا رائعين من قبل مع برشلونة، لقد ساهما بشكل كبير في جعل هذا النادي عظيمًا".

واختتم لابورتا في هذا الصدد بقوله "في الوقت الحاضر، يرتبطان بعقود مع أندية أخرى وعلينا احترام ذلك، ومع ذلك فأنت لا تعرف ما قد يحدث في هذه الحياة".

ماذا قال داني ألفيش عن عودة ميسي لبرشلونة؟

أما ألفيش، فتحدث مازحًا عن عودة ميسي وقال "إذا ما منحتني بعض الساعات فإنني سوف أذهب بحثًا عن ميسي وسأعيده".

وتابع "ميسي هو أعظم لاعب كرة قدم رأيته وزاملته في أرض الملعب، الشخصيات العظيمة دائمًا ما تُفتقد بالأخص إذا ما كانت لديك علاقة جيدة ومميزة معهم".

وواصل "سيكون من المذهل أن نراه هنا مرة أخرى، لكن للأسف الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

وأتم "إنه يعرف أنني أحبه وعائلته وأتمنى لهم الأفضل، لكن الآن نحن في عملية جديدة ببرشلونة، أدعو الجميع إلى العودة، لقد كنت في العديد من الأماكن، لكن هنا في برشلونة، الأفضل على الإطلاق".

هل يعود ميسي وإنييستا إلى برشلونة؟

من ناحية ميسي، اللاعب صاحب الـ33 عامًا لا يزال في عقده عامين كاملين مع باريس سان جيرمان براتب يُقال أنه يتخطى حاجز الأربعين مليون يورو، لذلك فمن المستحيل أن يترك الأرجنتيني ملعب حديقة الأمراء في الفترة المقبلة إلا إذا حدثت معجزة.

أما إنييستا، فقد أبدى رغبته بوضوح في العودة إلى برشلونة مرة أخرى وإن كان قد ألمح إلى أن ذلك سيحدث بأي صورة إلا كلاعب، خاصةً وأن عقده مع فيسيل كوبي ممتد للعام المقبل.

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