الفيش: العودة للبرازيل ليست سهلة وأشكر ساو باولو

ألفيش يتحدث عن صعوبة عودته للبرازيل وتجربة ساو باولو

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم ساو باولو الحالي وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان سابقًا داني ألفيس إن العودة إلى أجواء كرة القدم في البرازيل في هذا التوقيت لم تكن سهلة.

وعاد ألفيش إلى البرازيل من جديد بعد رحلة في أوروبا امتدت لأكثر من 15 عامًا من بوابة ساو باولو، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وحول العودة والمستوى الذي قدمه في الفترة السابقة، قال داني ألفيش إن الأمور لم تكن سهلة خاصة بعد فترة الغياب الطويلة عن المنافسات المحلية في البرازيل.

وأضاف: "لقد خضت العديد من التحديات الصعبة في أوروبأ، ولكن أحد أصعب التحديات التي خضتها في مسيرتي على الإطلاق كانت العودة إلى ساو باولو"

وتابع: "أشكر ساو باولو على الثقة التي منحوها لي والفرصة التي اختاروني من أجلها، هذه الثقة كانت أحد أهم ما ساعدني للتأقلم سريعًا والظهور بهذه الصورة"

وأردف: "المنافسة في البرازيل لها أجواء خاصة، هذه الجماهير تنظر لكرة القدم بصورة مغايرة للجميع، وهذا ما يجعل التحدي أكثر صعوبة"

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يذكر أن داني ألفيش قد فاز بأكثر من 40 بطولة خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي مثلها وكذلك المنتخب البرازيلي.