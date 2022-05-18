"الفيحاء يمتلك حظوظًا أكثر من الهلال بنهائي كأس الملك"

يرى الإعلامي عبد العزيز الزلال، أن فريق نادي الفيحاء يمتلك حظوظًا أكبر من الهلال، في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ستجمع بينهما.

الهلال سيواجه الفيحاء مساء الخميس، على نهائي كأس الملك، بملعب الجوهرة المشعة في جدة، وهي المباراة التي ستشهد حضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لتسليم كأس البطولة الأغلى.

تجربتي اليونان وبورتو خير مثال

الزلال قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الفيحاء فريق مميز ووصل للنهائي باستحقاق، يمتلك خط دفاع حديدي، ولا ننسى أن اليونان عام 2004".

وأضاف: "اليونان كانت ضمن المنتخبات المستبعدة تمامًا من التتويج ببطولة أمم أوروبا، وبسبب دفاعها القوي حققت أقوى بطولة قارية".

وتابع: "ولا ننسى بورتو البرتغالي عام 2004 كان فريقًا مغمورًا في ذلك الوقت، وحقق مع جوزيه مورينيو بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الأسلوب الدفاعي الذي سُمي أسلوب الحافلة".

الفيحاء يمتلك فرصًا أكثر من الهلال

وتحول عبد العزيز الزلال للحديث عن حظوظ الهلال والفيحاء في النهائي، وأيضًا الطريقة التي ينتهجها الفيحاء في مبارياته.

الإعلامي الرياضي واصل: "كل فريق يلعب وفقًا لإمكانياته وخامات اللاعبين الموجودين، وأعتقد أن الفيحاء يمتلك فرص تصل إلى 60% مقابل 40% للهلال من أجل التتويج ببطولة كأس الملك".

واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلًا: "لو سيطر الفيحاء على المناطق الخلفية سيجعل الاستحواذ للهلال، وسيكون استحواذ سلبي طوال الـ90 دقيقة، والفكرة ليست الاستحواذ هنا بل قد تنتهي المباراة بركلة ثابتة أو تفاصيل بسيطة".

🗣 عبدالعزيز الزلال:

حظوظ تتويج الفيحاء ببطولة كأس الملك 60% .

الحصاد الرياضي ...

@alzallal2 pic.twitter.com/t5Yj7V7GJz — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 18, 2022

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