الفيحاء يفسخ تعاقده مع النجراني بالتراضي

سوق الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين مستمرًا بقوة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر نادي الفيحاء السعودي، إنهاء التعاقد مع متعب النجراني خلال فترة الانتقالات الحالية، ليبحث عن فريق ينضم له خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الفيحاء للموسم الجديد من أجل انطلاقة جيدة للمنافسة على مركز متقدم في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التوصل لاتفاق بين الطرفين لإنهاء العقد بالتراضي.

وقال النادي عبر حسابه على "تويتر": " مجلس إدارة نادي الفيحاء يقرر إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم متعب النجراني بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية نهائية، ويتمنى للاعب التوفيق في خطوته القادمة".

ومن المنتظر أن يجد النجراني خلال الفترة المقبلة عقدًا مع نادي جديد، لبدء الموسم القادم الذي سيشهد منافسة قوية على اللقب.