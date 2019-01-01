الفيحاء يعلن موافقة الاتحاد على ضم محمد قاسم

محمد قاسم على أعتاب الانضمام لفريق الفيحاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الفيحاء عن موافقة نادي الاتحاد، على إعارة اللاعب محمد قاسم حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد العرض الذي تقدم إلى الاتحاد مؤخرًا.

الفيحاء أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موافقة الاتحاد على انتقال اللاعب محمد قاسم على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يصل محمد قاسم إلى مقر نادي الفيحاء يوم الخميس، من أجل إنهاء إجراءات التوقيع الرسمي، قبل الانضمام لتدريبات الفريق.

إدارة نادي #الفيحاء تتلقى موافقة إدارة نادي #الاتحاد على إعارة اللاعب محمد قاسم حتى نهاية الموسم الجاري. pic.twitter.com/74EWyvEhHq — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) January 23, 2019

ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 15 مقطة.

بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر "قبل الأخير" في ترتيب فرق الدوري، برصيد 9 نقاط، حيث لم يحقق سوى فوزين وثلاث تعادلات.