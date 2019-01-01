الفيحاء يخطف فوزًا قاتلًا على حساب الحزم
حقق فريق الفيحاء فوزًا قاتلًا على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وخطف الفيحاء ثلاثة نقاط غالية على حساب الحزم في بداية منافسات الدوري السعودي حيث تسعى الأندية للحفاظ على حظوظهم في البقاء.
وأحرز الحزم الهدف الأول في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول عن طريق عبدالرحمن هاشم اليامي لينتهي النصف الأول بتقدم الحزم.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 29, 2019
هدف #الحزم الأول سجله اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 43
#الفيحاء_الحزم#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/2pahVEC3Xv
وفي الشوط الثاني قلب الفيحاء الطاولة على الحزم، بتسجيل هدفين، أحرز الأول عبدالكريم القحطاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 29, 2019
هدف #الفيحاء الأول سجله اللاعب عبدالكريم القحطاني في الدقيقة 45+5
#الفيحاء_الحزم#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/xnNLwdnbAo
وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء حصل الفيحاء على ركلة جزاء ليسددها بنجاح روني فيرنانديز ويخطف ثلاثة نقاط لفريقه.
وارتفع رصيد الفيحاء إلى 4 نقاط بينما تجميد رصيد الحزم عند نقطة واحدة بالتعادل في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي.