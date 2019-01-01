الفيحاء يخطف فوزًا قاتلًا على حساب الحزم

فوز مثير للفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي على حساب الحزم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الفيحاء فوزًا قاتلًا على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وخطف الفيحاء ثلاثة نقاط غالية على حساب الحزم في بداية منافسات الدوري السعودي حيث تسعى الأندية للحفاظ على حظوظهم في البقاء.

وأحرز الحزم الهدف الأول في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول عن طريق عبدالرحمن هاشم اليامي لينتهي النصف الأول بتقدم الحزم.

وفي الشوط الثاني قلب الفيحاء الطاولة على الحزم، بتسجيل هدفين، أحرز الأول عبدالكريم القحطاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء حصل الفيحاء على ركلة جزاء ليسددها بنجاح روني فيرنانديز ويخطف ثلاثة نقاط لفريقه.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 4 نقاط بينما تجميد رصيد الحزم عند نقطة واحدة بالتعادل في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي.