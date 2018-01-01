النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الفيحاء يقسو على أحد بثلاثية في الدوري السعودي

آخر تحديث
التعليقات()
سجل أهداف فريق الفيحاء اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، واللاعب دانيلو أسبريلا في الدقيقتين 74 ثم 90

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حقق نادي الفيحاء فوزاً كبيراً على حساب نادي أحد بثلاثية أهداف مقابل في نهاية مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف فريق الفيحاء اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، واللاعب دانيلو أسبريلا في الدقيقتين 74 ثم 90 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 15 نقطة ليصعد للمركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد أحد عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

اختيارات المحررين

واختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة بفوز فريق الفيحاء على أحد 3-0 في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة.

وكانت خمس مباريات في الجولة قد لعبت الجمعة، فعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حقق الهلال فوزًا على ضيفه الأهلي 4-3 ليعزز من صدارته لجدول الترتيب.

الموضوع التالي:
الدوري الإيطالي| كوالياريلا يحقق رقماً لم يتكرر منذ دي ناتالي
الموضوع التالي:
سكولز: مانشستر يونايتد هو المكان الأنسب لبوتشيتينو
الموضوع التالي:
حسين الشحات وكايو على رأس تشكيلة العين لمواجهة ريال مدريد
الموضوع التالي:
نابولي يواصل مطاردة يوفنتوس بفوز صعب على سبال
الموضوع التالي:
الدوري الإيطالي | كييزا يذيق ميلان مرارة الهزيمة بهدف نظيف
إغلاق