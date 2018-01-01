بعد الفوز على ولفرهامبتون.. كلوب يحرم لاعبيه من عُطلة الكريسماس

المدرب الألماني يورجن كلوب سيجبر لاعبيه على التدرب في يوم عطلة عيد الميلاد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سعادته بالفوز على ولفرهامبتون بثنائية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا سعيد بالهدفين، كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، دافعنا بشكل جيد وأحرزنا هدفين بشكل جميل".

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كما أضاف المدرب الألماني: "أنا سعيد بهذا الانتصار في ظل هذه الليلة العصيبة، الأمطار الثقيلة منعت الفريقان من اللعب بشكل جيد".

وتابع مدرب بروسيا دورتموند السابق حديثه وقال: "سنتدرب في يوم عطلة عيد الميلاد صباحًا، سيكون هذا اليوم مثله مثل أي يوم، حققنا عدد نقاط رائع في الدوري حتى الآن، ولكن مانشستر سيتي يلاحقنا، وعلينا أن نكون مستعدين لأي شيء".

يذكر أن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة بالدوري حتى الآن.