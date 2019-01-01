بعد الفوز على الأهلي.. تركي آل الشيخ يفكر في بيع بيراميدز

تركي آل الشيخ يدرس بيع نادي بيراميدز لأحد المستثمرين الخليجين بعد الفوز على النادي الأهلي

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إنه يدرس عرضًا مقدمًا له لبيع فريق بيراميدز قريبًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية في حديثه لقناة إم بي سي مصر: "وصلني عرضًا خليجي مغر جدًا لبيع بيراميدز، وإذا تلقيت نفس قيمة الأموال التي دفعتها فقد أفكر في البيع".

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كما أكد آل الشيخ على التفكير في خوض الاستثمار في الأندية الأوروبية، وذلك على غرار الاستثمارات الخليجية في مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وأضاف آل الشيخ: "الحمد لله تركت بصمة بالدوري المصري، ومباراة الأهلي وبيراميدز كانت الأعلى مشاهدة منذ فترة بالوطن العربي".

وكان بيراميدز قد فاز يوم الجمعة على ضيفه الأهلي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي استضافها ملعب الدفاع الجوي.

كما نفى آل الشيخ تدخله في عمل اتحاد الكرة المصري، وقيد اللاعب عبدالله السعيد.