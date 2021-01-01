"الفضيحة هزت الكرة الآسيوية .. وعليكم إقصاء النصر وتأهيل السد"

اتهامات خطيرة بعد خسارة السد أمام النصر

أبدت وسائل الإعلام القطرية استيائها وغضبها الشديد، من المستوى التحكيمي في مباراة السد القطري أمام النصر السعودي، والذي تسبب في إقصاء الأول وتأهل الثاني إلى دور الـ16، ببطولة دوري أبطال آسيا.

النصر حقق الفوز على السد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا، ليصعد النصر إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة، على حساب الفريق القطري.

وأبدى الإعلاميون القطريون استيائهم من المستوى التحكيمي للحكم السوري مسعود طفيلية، ومساعديه مازن محمد وعباس حامد، حيث قاموا بوصف قراراته بالقرارات التعسفية والمستفزة للاعبي السد، وهو الأمر الذي أخرجهم من أجواء المباراة.

هل تعرض السد للظلم التحكيمي؟

أكدت صحيفة "الشرق" القطرية على أن الحكم مسعود طفيلية لاحظ أن لاعبي السد سيعود بشكل تدريجي إلى المباراة، وهو ما دفعه لحرمان حسن الهيدوس من ركلة جزاء صحيحة ولا غبار عليها بالدقيقة 57 داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم لم يتحرك رغم احتجاجات اللاعبين.

وترى الصحيفة أيضًا أن الحكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء أخرى للمهاجم الجزائري بغداد بونجاح خلال الشوط الثاني، ولكنه حرم منها، ووصفت تصرفه بـ"كأنه لم ير شيئًا"، هذا بجانب منح لاعبي السد 5 كروت صفراء.

هذا بجانب طرد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد، الذي اعترض على قرار التسلل على الكوري الجنوبي نام تاي هي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، بالرغم من أن الإعادة التليفزيونية أكدت على أن مدافع النصر كان بعيدًا عن نام تاي هي بمسافة متر تقريبًا، ولكن الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه تشافي بسب الاعتراض، وهو ما انتقدته الصحيفة القطرية أيضًا.

فضيحة آسيوية

صحيفة "الشرق" القطرية وصفت ما حدث خلال المباراة بـ"الفضيحة الآسيوية"، حيث أكدت على أنه كان لابد من إسناد المباراة لطاقم تحكيمي آسيوي يمتلك شخصية صارمة وقوية لإخراج المباراة إلى بر الأمان، وإعطاء كل فريق حقه، بدلًا من المهزلة التحكيمية التي حدثت.

الصحيفة القطرية هاجمت بشدة الاتحاد الآسيوي بسبب اختيار الحكم السوري الذي لم يكن على قدر المسؤولية، خاصة في ظل أهمية المباراة التي تجمع بين فريقين من أكبر الفرق الخليجية.

كما انتقدت الصحيفة قرار الاتحاد الآسيوي بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بداية من دور الـ16، حيث قالت: "ما الفائدة من استخدامها في دور الربع نهائي، وهناك أندية وفرق عريقة تظلم ويهضم حقها في دور المجموعات؟".

غضب إعلامي وجماهيري

ومن ناحيتهم، أبدى عدد كبير من الإعلاميين والجماهير القطرية غضبهم من ما حدث في مباراة السد والنصر، حيث قاموا بالتغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهاجمين الحكم والاتحاد الآسيوي، مطالبين بتأهل السد وإقصاء النصر.

ووصف الإعلاميون القطريون ما حدث بالمهزلة التحكيمية، وتعمد إلحاق الضرر بنادي السد الذي دخل المباراة وهو يسعى للتعادل أو الفوز من أجل التأهل، ولكن الحكم كان له رأي آخر "حسب ما جاء في الصحيفة القطرية".

السد مازال يمتلك فرصة للتأهل

وبعد انتهاء مشوار السد في دور المجموعات، مازال يمتلك فرصة للصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، منتظرًا نتائج بقية مباريات البطولة القارية، من أجل حسم التأهل كأفضل ثان للدور القادم بالبطولة الآسيوية.

السد يحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، خلف النصر المتصدر بـ11 نقطة، بينما يحتل الوحدات الأردني المركز الثالث بـ7 نقاط، وفولاذ الإيراني الرابع بخمس نقاط.

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