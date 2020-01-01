ميلان فضل التعاقد مع ماتري على إريكسن

التوفيق لم يحالف ميلان بعد فشل ضم إريكسن..

يستعد كريستيان إريكسن، نجم فريق إنتر لمواجهة ميلان، لأول مرة بقميص بالأفاعي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.

إريكسن الذي انتقل من توتنهام الإنجليزي، إلى إنتر خلال الميركاتو الشتوي الأخير، كان قريبًا في الماضي من الانضمام لصفوف ميلان في مناسبتين.

الدولي الدنماركي، كان سينضم إلى ميلان في صيف 2008، عندما كان في الـ16 من عمره ولكن ناديه أودنس في هذا الوقت، طالب 800 ألف يورو، وهو ما رأه ميلان، رقمًا كبيرًا للاعب في مثل سنه.

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وصرف الروسونيري، النظر عن التعاقد مع إريكسن، واتجه لضم موهبة أخرى لم يُكتب لها النجاح في وقت لاحق وهو الألماني ألكسندر ميركل.

الفرصة لاحت أمام ميلان مرة ثانية للتعاقد مع إريكسن في صيف 2013، ولكن هذه المرة جاءت في سياق مختلف تمامًا.

إريكسن، كان لاعبًا بصفوف أياكس، حيث تمكن من إثبات نفسه مع الفريق الهولندي، وبالفعل تقدم ميلان بـ10 ملايين يورو للتعاقد مع النجم الدنماركي، إلا أن النادي الإيطالي وجد منافسة قوية مع الأندية الأخرى على اللاعب، فانسحب من الصفقة.

انتهى الأمر بميلان إلى التعاقد مع أليساندرو ماتري، الذي ترعرع في صفوف ناشئي الروسونيري، بينما انتقل إريكسن إلى توتنهام مقابل 13.5 مليون يورو.

وانتقل ماتري الذي قدم مواسم جيدة مع يوفنتوس، إلى ميلان مقابل حوالي 12 مليون يورو، وذلك بعد بيع كيفن برينس بواتينج إلى شالكه الألماني.

ماتري لعب 18 مباراة مع ميلان سجل خلالها هدفًا وحيدًا، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا في يناير 2014، ليواصل مسيرته بعيدًا عن النادي اللومباردي.

ويحتل النيراتزوري، وصافة الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، فيما يأتي ميلان في المركز التاسع