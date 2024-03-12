"الفرنسي صُدم بما رآه" .. ميدو يُحلل أزمة كريم بنزيما مع الاتحاد بطريقة جديدة تمامًا

مهاجم ريال مدريد السابق يعيش موسمًا صعبًا في جدة

تحدث العديد من الخبراء والنقاد الرياضيين عن أسباب المستوى المتواضع الذي أظهره كريم بنزيما حتى الآن مع الاتحاد، لكن أحمد حسام ميدو، نجم مصر السابق، حلل الأزمة بطريقة جديدة تمامًا.

المهاجم الفرنسي انضم إلى بطل الدوري السعودي بداية الموسم الجاري، لكنه لم يُقدم المستوى المتوقع ودخل في مشاكل مع المدرب السابق نونو سانتو وكذلك الحالي مارسيلو جاياردو حتى أن الأخير سحب منه شارة القيادة وأعادها إلى أحمد حجازي.

بنزيما سيغيب عن مباراة الليلة أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكان قد غاب عن الخسارة ذهابًا 2-0 في الرياض بسبب الإصابة، وقد رأى ميدو أن تلك الإصابات تعود لأسباب نفسية وذهنية أكثر منها فنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح نجم عديد الأندية الأوروبية سابقًا خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" أن بنزيما يعيش أزمة انسجام واضحة في الاتحاد، مشيرًا إلى أن فشله والإنجليزي جوردان هندرسون لا يعني وجود مشكلة في المشروع السعودي بل فيهما هما، والدليل وجود عديد اللاعبين الناجحين والمتألقين.

وأضاف "مشكلة بنزيما نفسية بالدرجة الأولى، واضح تمامًا أنه لم ينسجم مع الاتحاد والدوري السعودي، جميع الأخبار في فرنسا كانت قد أكدت عدم رغبته بالعودة للفريق خلال يناير وسعيه للعودة إلى ليون أو الانتقال للدوري الإنجليزي. مشكلته ذهنية وإصاباته ليست جميعها عضلية، بل مصدرها مشاكل في الانسجام والتأقلم".

وأتم متجهًا لنقطة جديدة في تحليل تلك الأزمة المحيرة للجميع "أعتقد أن هندرسون وبنزيما ظنا أن الدوري السعودي أسهل مما رأوه، لقد صدموا بمستوى اللعب في الدوري السعودي، وفشلهما ليس معناه وجود مشكلة في الدوري السعودي، وهذا ما يُروج له الإعلام الإنجليزي".