الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال إفريقيا، مع تقدمنا في الأدوار واقترابنا من الأمتار الأخيرة من المسابقة، ومع وصولنا إلى نصف نهائي المسابقة، سينتظر الجميع مباريات نارية بين الفرق.

وتعد منافسات المربع الذهبي هي الأبرز في البطولة الأهم داخل القارة والتي تتسم بالإثارة والجنون وتحدد الكثير من المواجهات القوية.

وسنستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا2021-22.

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:

ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

نجح الأهلي في تجاوز عقبة الرجاء المغربي، بينما أقصى الوداد نظيره بلوزداد

وكانت المفاجأة بخروج الترجي التونسي أمام وفيق سطيف وكذلك خسارة صن داونز ضد بترو أتلتيكو

الفريق الأهلي وفاق سطيف الوداد شباب بلوزداد

ما موعد مباريات نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

من المنتظر أن يكون ذهاب نصف النهائي بين 6 و7 مايو على أن تُلعب مباريات الإياب بين 13 و14 من الشهر ذاته.

وستكون المباراة النهائية من مواجهة واحدة يوم الأحد 29 مايو على ملعب لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.