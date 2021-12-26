الفرصة الأخيرة.. شتيجن ودي يونج تحت مجهر تشافي، إما النجاح أو البيع!

لم يفقد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، الأمل بعد في إمكانية إعادة إحياء مسيرة الثنائي تير شتيجن وفرينكي دي يونج، ولهذا، قرر منحهما فرصة أخرى للتألق رفقة النادي الكتالوني قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلهما.

وكان تشافي قد خرج إلى الإعلام في وقت سابق وقال أن أزمة شتيجن ودي يونج "نفسية" وليست فنية، وأعلن دعمهما بكل قوته أمام الجميع ضد الانتقادات اللاذعة التي يتعرضان لها بين حين وآخر.

مع ذلك، ظهرت بعض الأنباء حول بحث برشلونة عن بديل لشتيجن، وأخرى رجحت أن يتم بيع فرينكي دي يونج الصيف المقبل والاستفادة من خلفه ماديًا.

صحيفة "سبورت" في تحليل مطوّل لها حول وضع الثنائي، أكدت بوضوح على أن تشافي يدعم دي يونج وشتيجن ولا يفكر في التخلي عنهما أبدًا بالفترة المقبلة.

الخطة الأساسية بالنسبة للمدرب الكتالوني هي منح اللاعبين الفرصة حتى نهاية هذا الموسم، مع محاولات منه لإجراء تعديلات تكتيكية على دور دي يونج تحديدًا بأرض الملعب.

بعد بيدري والزلزولي .. نجم شاب آخر فضّل برشلونة على ريال مدريد

يضاف إلى ذلك إيمان مدرب السد القطري السابق بأن الدعم اللا محدود لشتيجن من شأنه أن يُعيد مستوى الألماني لما كان عليه بالسنوات الماضية.

في النهاية، يعول تشافي في المقام الأول على فكرة واضحة وهي أن الانتصارات ستغير كل ما يعيشه شتيجن ودي يونج، لذلك فالعمل على قدم وساق لتخطي كبوة الدور الأول محليًا وأوروبيًا بنصف آخر استثنائي لهذا الموسم.

برشلونة يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني وفقد عمليًا فرصة المنافسة على اللقب، ويبدأ مشواره في كأس ملك إسبانيا في يناير المقبل، إلى جانب مشاركته في كأس السوبر الإسبانية بمواجهة أمام ريال مدريد في نصف النهائي بالشهر نفسه.

بعد ذلك تبدأ كتيبة تشافي الاستعداد للمعترك الأوروبي، عندما تواجه نابولي في ملحق دور الـ16 من بطولة اليوروباليج.

مجرد تحسن النتائج وتخطي فترة يناير وفبراير بنجاحات، من شأنها أن تعيد إحياء الثنائي شتيجن ودي يونج، وحينها إن لم يقدما الأداء المأمول، سيقرر تشافي الاستغناء عنهما في الصيف.