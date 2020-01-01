الفرصة الأخيرة لأومتيتي .. مدافع برشلونة أمام مفترق طرق

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن صامويل أومتيتي حصل على فرصة جديدة أخيرة في برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع فريق برشلونة قد حصل مؤخرًا على فرصة جديدة في صفوف النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن رونالد كومان المدير الفني للفريق لا يمانع الاعتماد على اللاعب في الفترة المقبلة.

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وبحسب ما أكدت الصحيفة فاللاعب نفسه يرى أنه يستطيع التغلب على مشاكل الركبة المزمنة التي عانى منها في آخر عامين من مسيرته.

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وكان أومتيتي قد عانى من إصابات متكررة في الركبة منذ بطولة كأس العالم 2018 التي حققها مع منتخب بلاده الفرنسي في النهائي على حساب كرواتيا.

وكاد اللاعب أن يرحل عن صفوف برشلونة في أكثر من مناسبة من قبل، أهمهم كانت في 2018 عندما كان مانشستر سيتي يريد دفع الشرط الجزائي الخاص به والذي كان يبلغ 60 مليون يورو.

وقامت إدارة برشلونة بتجديد عقد اللاعب للمرة الأخيرة في 2018 بعد السماع بعرض مانشستر سيتي ليستر على الورق حتى 2023.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن المدرب الهولندي رونالد كومان لم يكن يريد استمرار أومتيتي في صفوف الفريق.