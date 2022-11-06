الفراج: "شيطنوا" حمدالله لكنه أقنعهم أن المشكلة ليست به

الفراج أجرى حوارًا مثيرًا مع نجم الاتحاد

أكد وليد الفراج مقدم برنامج "أكشن مع وليد" أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد رد عمليًا على جميع من حاولوا "شيطنته" خلال الأشهر الماضية.

اللاعب أجرى حوارًا مثيرًا مع الفراج مساء اليوم الأحد تحدث خلاله بشكل جيد جدًا عن ناديه السابق النصر وعلاقته بمسؤوليه ولاعبيه وجماهيره، وتمنى له كل الخير مستقبلًا، وهو ما جعل البعض يُبدي دهشته من ذلك خاصة بعد القضايا المرفوعة من النادي ضده.

أحد المشاهدين أرسل للفراج مبديًا احترامه لامتناع حمدالله عن "تصفية الحسابات" مع من حاول النيل منه مؤخرًا، فكان رد الفراج "السؤال .. من العاقل الذي توقع أن يخرج حمدالله ليشتم؟ هناك عملية "شيطنة" تمت للاعب خلال الفترة الماضية".

تابع "اليوم حين خرج أمامهم بشخصيته الحقيقية فُجعوا وأبدوا دهشتهم من حديثه، سألوا أنفسهم "هل هذا هو حمدالله أم نسخة منه؟ ما الذي يحدث؟"، هذا هو حمدالله، المشكلة لم تكن به، صدقوني لم تكن به، لكن كيف يُمكن إقناعك بهذا! لو جئت بجميع الرجال للحديث معك لمدة سنة كاملة لن تقتنع".

يُشار إلى أن حمدالله ارتدى قميص النصر صيف 2018 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي في موسمه الأول وقد تُوج به وبالموسم التالي هدافًا للبطولة، النادي فسخ عقده من جانب واحد في نوفمبر 2021 قبل أن يشكوه للاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم متهمًا إياه بالتفاوض مع الاتحاد، الذي انتقل له فيما بعد، خلال مدة عقده معه.