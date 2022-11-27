الفراج يُعلن مدة غياب "صادمة" للشهراني عن الهلال

اللاعب تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين

حدد الإعلامي وليد الفراج مدة غياب صادمة لنجم الهلال والمنتخب السعودي ياسر الشهراني بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها في وجهه خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

الظهير الأيسر أجرى جراحتين لعلاجه من الإصابة التي نتجت عن اصطدامه العنيف مع حارس المرمى محمد العويس في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن مواجهة بولندا الثانية ولن يتواجد كذلك في المباراة الأخيرة في تلك المرحلة أمام المكسيك.

الجراحة الأولى كانت في البنكرياس فيما أجريت اليوم الأحد الثانية في عظام الوجه وقد تكللتا بالنجاح، وقال الفراج معلقًا "الشهراني قد يغيب لـ3 أشهر عن المباريات".

#وليد_الفراج: ياسر الشهراني تعرض لكسر بسيط في الوجه وقد يحتاج لـ 3 شهور حتى يعود



د. سلطان اللحياني: ياسر الشهراني "فقيدة" واستمرارية بالمستوى تُدرس #السعودية_بولندا#السعودية_المكسيك#أكشن_مع_وليد

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وتابع "متوقع أن تستغرق فترة العلاج والتأهيل 3 شهور، الإصابة ليست رياضية لكنها في الوجه، لن يكون قادرًا على العودة للتدريبات قبل نهاية ديسمبر الجاري، من الجيد أن الكسر كان من الدرجة البسيطة في الوجه".

الهلال لم يخسر الشهراني فقط خلال تواجد الأخضر في مونديال 2022، بل كذلك قائده ونجم الوسط سلمان الفرج الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط خلف المتصدر بولندا بـ4 وبالتساوي مع الأرجنتين بنفس الرصيد، فيما تتواجد المكسيك رابعة بنقطة واحدة، وسيخوض مباراة حاسمة أمام متذيل المجموعة يوم الأربعاء القادم في استاد لوسيل.