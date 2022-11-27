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الفراج يُعلن مدة غياب "صادمة" للشهراني عن الهلال

تامر أبو سيدو
11:38 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Yasser Alshahrani Saudi Arabia World Cup 2022
اللاعب تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين

حدد الإعلامي وليد الفراج مدة غياب صادمة لنجم الهلال والمنتخب السعودي ياسر الشهراني بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها في وجهه خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

الظهير الأيسر أجرى جراحتين لعلاجه من الإصابة التي نتجت عن اصطدامه العنيف مع حارس المرمى محمد العويس في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن مواجهة بولندا الثانية ولن يتواجد كذلك في المباراة الأخيرة في تلك المرحلة أمام المكسيك.

الجراحة الأولى كانت في البنكرياس فيما أجريت اليوم الأحد الثانية في عظام الوجه وقد تكللتا بالنجاح، وقال الفراج معلقًا "الشهراني قد يغيب لـ3 أشهر عن المباريات".

وتابع "متوقع أن تستغرق فترة العلاج والتأهيل 3 شهور، الإصابة ليست رياضية لكنها في الوجه، لن يكون قادرًا على العودة للتدريبات قبل نهاية ديسمبر الجاري، من الجيد أن الكسر كان من الدرجة البسيطة في الوجه".

الهلال لم يخسر الشهراني فقط خلال تواجد الأخضر في مونديال 2022، بل كذلك قائده ونجم الوسط سلمان الفرج الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط خلف المتصدر بولندا بـ4 وبالتساوي مع الأرجنتين بنفس الرصيد، فيما تتواجد المكسيك رابعة بنقطة واحدة، وسيخوض مباراة حاسمة أمام متذيل المجموعة يوم الأربعاء القادم في استاد لوسيل.

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