الفراج يضرب من جديد: المكاتب لن تعوض فشل الملاعب إلا في حالة واحدة

وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج رسالة مبطنة تبدو أنها لنادي النصر السعودي ومسؤوليه، مفادها أن البيانات واستعداء الجميع لن يفيد ولن يُعوض الجمهور عن فشل الفريق في تحقيق أي لقب هذا الموسم.

النصر دخل الموسم الجاري بآمال وطموحات كبيرة، خاصة بعدما تم دعمه بصفقات ممتازة كلفته الكثير من الملايين، لكن الفريق خيب الآمال وخرج صفر اليدين بعد خروجه من دوري أبطال آسيا وكأس ملك السعودية وحسابات الصراع على لقب الدوري السعودي.

ماذا قال الفراج في رسالته المثيرة للنصر؟

الإعلامي المخضرم تجمعه علاقة سيئة للغاية مع نادي النصر وجمهوره، إذ يُتهم من جانبهم بمحاولة استفزازهم دومًا والتقليل من ناديهم ومجاملة أندية أخرى أبرزها الهلال والاتحاد، وقد دعا الجمهور الأصفر مؤخرًا لمقاطعة حلقة من برنامج "أكشن مع وليد" خصصت للحديث عن أزمة النصر وكيفية الخروج منها.

الفراج واصل الضرب من جديد وإن لم يذكر النصر لكن بدا واضحًا أنه يقصده في حديثه، إذ أكد خلال تويتر أن الدخول في خصومة دائمة مع عديد الأطراف في كرة القدم ليست من مصلحة أي نادٍ أبدًا، والنصر هو النادي الوحيد حاليًا الذي تجمعه خصومة مع اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة وعدة أطراف أخرى في الرياضة السعودية.

الفراج كتب عبر تويتر "لا أرى أي مصلحة لأي نادٍ أو جمهور أن يدخل في خصومة دائمة مع وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم وأغلب اللجان وأكبر المنافسين ، صدقني مهما فعلتم، المكاتب لن تعوض فشل الملاعب، إلا إذا كنت متأكدًا أنك لن تحقق شيئًا في الملعب خلال السنوات المقبلة فقررت أن تشغلهم بالمكتب".

لا ارى اي مصلحة لاي نادي او جمهور ان يدخل في خصومة دائمة مع وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم و اغلب اللجان واكبر المنافسين ، صدقني مهما فعلتم ، المكاتب لن تعوض فشل الملاعب ، الا اذا كنت متأكدا انك لن تحقق شيء في الملعب خلال السنوات المقبلة فقررت ان تشغلهم بالمكتب .

📌عذر قدعنه 😂 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 25, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى "أصعب وأذكي جمهور في الدوري هو من لايقبل إلا الذهب وربما الفضة "مؤقتًا".. أما أن يخرج من الموسم بلا بطولة فهذا أمر صعب على إدارات الأندية الكبيرة. جمهورهم لا يقبل بالأشياء الصغيرة".

اصعب واذكي جمهور في الدوري هو من لايقبل الا الذهب وربما الفضة "مؤقتا".. اما ان يخرج من الموسم بلا بطولة فهذا امر صعب على ادارات الاندية الكبيرة . جمهورهم لا يقبل بالاشياء الصغيرة . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 25, 2022

ما هو وضع النصر هذا الموسم؟

النصر خرج من دوري أبطال آسيا وكأس ملك السعودية هذا الموسم بالخسارة أمام الهلال، ولا يُشارك في النسخة الجارية من البطولة القارية لحلوله سادسًا في الموسم المنصرم من الدوري السعودي.

النادي دعم صفوفه بأسماء قوية بداية الموسم الجاري مثل تاليسكا وأنسيلمو وفينسنت أبو بكر، لكن رغم ذلك فشل في تحقيق النتائج المرجوة ودخل في نفق مظلم من المشكل وعدم الاستقرار الفني، وتوج كل هذا بقضية جدلية ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد مؤخرًا وتبادل للبيانات الجدلية مع اتحاد كرة القدم السعودي.

النصر يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، الذي يتصدره الاتحاد بـ60 نقطة، برصيد 48 نقطة ثم الشباب بفارق نقطة واحدة، وسيخوض الفريقان مواجهة شرسة في الجولة القادمة ستلعب دورًا في حسم هوية صاحب المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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