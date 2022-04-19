الفراج محرجًا سمير عثمان: في رمضان .. حسابك عسير عند الله

شهدت حلقة مساء اليوم من برنامج "أكشن مع وليد" نقاشًا طريفًا بين الإعلامي وليد الفراج والحكم المصري المعتزل سمير عثمان، وذلك على خلفية عدد جماهير الأهلي والزمالك في مصر.

النقاش في الحلقة كان حول معاناة الحكم السعودي في بلاده، وقد سأل الفراج ضيفه عثمان عن وجود أي تشابه في ذلك مع وضع الحكم المصري في مصر، فأكد الحكم السابق معاناة الحكام جميعًا من ضغط الأندية الكبيرة بإعلامها وجمهورها.

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عثمان قال "سأختصر الحديث كله وأؤكد أن الضغوطات الإعلامية هي السبب في ابتعاد الحكام عن إدارة المباريات الكبيرة ولقاء القمة بين الأهلي والزمالك، الإعلام لدينا أغلبيته للأهلي وللزمالك".

هنا قاطعه الفراج وسأله لمن الأغلبية تمامًا، وأضاف "لا توجد أغلبية لطرفين، عليك أن تُحدد الأغلبية للأهلي أو الزمالك، هل تريد أن تُقنعنا بأن بين كل 10 مصريين هناك 5 يشجعون الأهلي ومثلهم الزمالك؟ قل كلمة الحق وهذا المقطع سيُسجل في تاريخك".

المحلل التحكيمي أجاب "نعم، هذا صحيح"، فعلق الفراج قائلًا "حسابك عسير عند ربنا، في رمضان .. نحن في رمضان، يا أحبائنا في مصر .. كابتن سمير عثمان يقول أن بين كل 10 مصريين هناك 5 يشجعون الأهلي ومثلهم الزمالك".

يُشار إلى أن الجدل دائر منذ التاريخ حول شعبية الأهلي والزمالك في مصر، وتُشير جل التقارير إلى أن جمهور الأحمر يتفوق في العدد مع حفاظ الأبيض على جماهيرية ساحقة في بعض المدن مثل بورسعيد والإسماعيلية.