الفراج عن شكوى حمدالله والبلوي للاحتراف: الاتحاد يدفع ضريبة إعادة "ضبط" المنافسة

وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج رسالة إلى جمهور الاتحاد طالبهم خلالها بتجاهل كل الأخبار التي تُثار حول الفريق، مشيرًا إلى أن تلك هي ضريبة إعادة ضبط المنافسة في الدوري السعودي.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، ويتواجد النصر ثالثًا بـ48 نقطة ثم الشباب بـ47.

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الإعلامي المخضرم سُئل من أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" عن صحة تقديم شكوى ضد حامد البلوي وعبد الرزاق حمدالله لدنى لجنة الاحتراف، فأجابه مؤكدًا إمكانية حدوث ذلك فعلًا لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لا يعني صدور حكم ضد الرئيس التنفيذي للنادي ومهاجمه المغربي.

وأضاف "هناك كمية معلومات مغلوطة كبيرة جدًا موجودة عن الاتحاد في السوشيال ميديا، والفريق معرض لظهور الكثير من القصص حوله قبل أي مباراة مهمة، لأن تلك هي ضريبة إعادة ضبط المنافسة في الدوري السعودي، فالفريق هذا الموسم أعاد ترتيب الفرق وأعاد فرق للخلف وهذا ليس بالأمر السهل".

"الاتحاد وحمدالله من الآن حتى نهاية الدوري في 30 مايو أمامهما 57 يومًا يجب أن يتحملا خلالها كل هذا الضغط، لأنه ضريبة المنافسة وتغيير شكلها في السعودية، لذا أقول لجمهور الاتحاد "طنشوا" ولا تهتموا وتوقعوا المزيد من القصص خلال الفترة القادمة".

#وليد_الفراج عن استدعاء حامد البلوي و حمدالله ومشعل السعيد للجنة الاحتراف: قبل اي مباراة مهمة للاتحاد نجد أخبار "سوالف " .. من الان إلى تحقيق الدوري سنجد الكثير من القصص ، هذه ضريبة ضبط المنافسة#الهلال_الشباب

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/4oLrGzCFdc — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 3, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد سيواجه الفيحاء في المجمعة مساء اليوم الإثنين ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكان الهلال قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على الشباب يوم أمس 2-1 بعد تمديد المباراة للأشواط الإضافية.