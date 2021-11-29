الفراج: الهلال أمام فرصة ذهبية للفوز بمونديال الأندية، لكن بشرط!

يستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021 بعد تتويجه الأسبوع الماضي بلقب دوري أبطال آسيا، وقد أكد الإعلامي وليد الفراج أن الفريق لديه فرصة ذهبية للفوز بمونديال الأندية لكن بشرط واحد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم الإثنين رسميًا إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022، ومن المقرر أن تُسحب اليوم قُرعة البطولة التي يُشارك فيها بطلا أوروبا وأمريكا الجنوبية من نصف النهائي.

ماذا قال الفراج عن فوز الهلال بمونديال الأندية وشرط حدوث ذلك؟

الإعلامي السعودي البارز وخلال حلقة مساء أمس من برنامجه "أكشن مع وليد" أكد أن طموح السعودية تجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم للأندية أو حتى الوصول لنصف النهائي ثم الخروج من البطولة.

وأضاف إلى أن الهدف الحقيقي الآن هو التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن الفوز بالكأس لو حدث سيُمثل نقلة نوعية للرياضة السعودية وستعود إيجابياته على الكثير من الجوانب سواء الرياضية أو غيرها.

وأوضح الفرج أن إقامة النسخة القادمة من مونديال الأندية في فبراير يُمثل فرصة ذهبية للهلال لتحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق، وذلك لأنه سيمتلك فرصة دعم فريقه بعدد من اللاعبين العالميين خلال يناير 2022، وهو الأمر الذي لم يكن متاحًا فيما سبق نظرًا لإقامة البطولة قبل سوق الانتقالات الشتوي.

وأضاف "الهلال لديه فرصة ذهبية للوصول إلى المباراة النهائية أو تحقيق لقب مونديال الأندية، ولكن بشرط إجراء تغييرات مؤثرة على قائمته خلال سوق الانتقالات الشتوي تساعده على ذلك، النصر في أول مشاركة له في مونديال الأندية استعان بعدد من اللاعبين مثل فؤاد أنور وفهد المهلل ومنصور الموسى ليستطيع تجاوز الفجوة الكبيرة مع أندية العالم".

"الهلال يحتاج 3 تغييرات فقط، أن يتم التعاقد مع 3 لاعبين لكن من مستوى كبير، وحتى لو كانت بالإعارة من أندية عالمية وكبيرة، 3 سيُحدثون الفارق مع النجوم الموجودين حاليًا، ولكن هذا الأمر يتجاوز قدرة الأندية الرياضية، الأمر يتطلب إمكانيات أعلى من نادٍ رياضي، وأتمنى أن يتحقق هذا الأمر".

من هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2021؟

أول المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021 كان تشيلسي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، أما ثاني المتأهلين فهو الأهلي المصري الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا 2021.

وتم إلغاء بطولة 2020-2021 بسبب جائحة كورونا لكن اتحاد أوقيانوسيا رشّح فريق أوكلاند سيتي للمشاركة في البطولة، كما ضمن مونتيري المكسيكي مشاركته في البطولة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

الهلال السعودي ضمن المشاركة في مونديال الأندية بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي، فيما كان بالميراس البرازيلي آخر من حجز مقعده في البطولة بفوزه أمس الأول بكأس ليبرتادوريس.

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