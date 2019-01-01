الفحص الطبي يفصل بالوتيلي على الانضمام لمارسيليا

الإيطالي سيرهب من باتريك فييرا!

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

وافق الإيطالي ماريو بالوتيلي، على انتقال لصفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حتى نهاية الموسم.

وحسب وسائل إعلام إيطالية وفرنسية، فإن النادي الجنوبي، حجز في أحد العيادات من أجل إجراء الإيطالي الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله.

وسينضم بالوتيلي لصفوف مارسيليا لمدة 6 أشهر، بسبب راتبه المرتفع الذي يتقاضاه مع نيس والمقدر بـ5 مليون يورو في الموسم.

وكان بالوتيلي، قد ربطته بعض وسائل الإعلام بالانتقال لصفوف ساسولو الإيطالي لتعويض رحيل برنس بواتينج لصفوف برشلونة، أو جنوى لتعويض رحيل البولندي كريتشوف بيونتك لصفوف ميلان الإيطالي والعودة للعمل تحت قيادة مدربه السابق شيزاري برانديلي.

وفشل لاعب قطبي ميلانو الأسبق، في إيجاد فرصة حقيقية مع نيس الفرنسي تحت قيادة باتريك، وفشله في هز الشباك.

وينتهي تعاقد بالوتيلي مع نيس بنهاية الموسم، أي سيحق له الرحيل لأي نادي يرغب له بداية من الموسم المقبل.

🚨 من باب الترفيه ليس إلا 🙌



هذه أشياء لا نعرف كيف حدثت 😂 pic.twitter.com/p2EPKwgTDq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وكان بالوتيلي قريبًا من الانتقال لمارسيليا الصيف الماضي، لكن فشل الاتفاق بين الناديين، حال دون اتمام الصفقة رغم خضوعه للفحص الطبي.