الفتح يخطف الفوز على الحزم في وقت قاتل بالدوري السعودي

الفتح يؤمن 3 نقاط صعبة في الدوري السعودي أمام الحزم

حقق الفتح فوزًا قاتلًا على نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يشهد منافسات قوية في الفترة الأخيرة على المراكز والترتيب في البطولة بالموسم الحالي.

الحزم تقدم سريعًا على الفتح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق كارلوس ستراندييرج بعد هجمة مرتدة رائعة.

وتعادل الفتح سريعًا في الدقيقة 11 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مروان سعدان ليعيد المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى.

وفي الشوط الثاني خطف الفتح الـ3 نقاط، عن طريق ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليكون فوزًا قاتلًا لأصحاب الأرض.

إقرأ أيضًا - رسميًا - ديسابر يرحل عن تدريب بيراميدز.. وزيزو بديلًا وفتح الله مدربًا عامًا

ارتفع رصيد الفتح إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر "قبل الأخير"، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.