"الفتح والفيصلي؟ أخشى على الهلال من هذا الفريق

الهلال يحتاج للفوز في المباراتين للتتويج بالدوري

يدخل قطار الدوري السعودي مراحله الأخيرة والحاسمة، حيث لم يتبق على نهايته سوى جولتين في ظل صراع شرس في قمة وقاع الجدول، ويترقب الجمهور الأزرق مباراتي الهلال ضد الفتح والفيصلي انتظارًا لحصد النقاط الكاملة وإطلاق العنان للاحتفال بالتتويج باللقب.

الهلال هزم الشباب وديًا اليوم في الرياض 4-2 في إطار استعدادات الفريقين للجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي، فيما خسر الاتحاد أمام الأهلي في مباراة مغلقة الأبواب 3-2 ليزداد قلق جماهيره على مدى جاهزيته لمواجهة الاتفاق في الجولة القادمة من الدوري.

الناقد الرياضي خالد السبع تحدث عن وضع المنافسة في القمة بين الهلال والاتحاد، وقد حذر الهلاليين من إحدى المباراتين الأخيرتين فيما رأى الأخرى سهلة وفي المتناول.

من هو الفريق الذي حُذر منه الهلال بين الفتح والفيصلي؟

الناقد الرياضي أكد لبرنامج الحصاد الرياضي أن الهلال تضرر من التوقف الدولي لأنه كان في نشوة الانتصار على الاتحاد ومساواته في رصيد النقاط، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل له أن يُواصل اللعب في ظل تلك الروح المعنوية العالية للاعبين والإحباط الملازم لمنافسه الاتحاد بعد خسارته 8 نقاط متتالية.

وأضاف حول المباراتين الأخيرتين "الجولتان الأخيرتان ستكونان صعبتين جدًا جدًا للهلال والاتحاد، العامل الأهم في استعداد الفريقين هو الإعداد النفسي للاعبين، فالأفضل هنا سيكون الأكثر استفادة من فترة التوقف الدولي".

تابع "توقع الجميع أن يكون الاتحاد قد نجح خلال فترة التوقف في لملمة أوراقه واستعادة استقراره والتخلص من الآثار السلبية للفترة الماضية التي شهدت خسارة النقاط، لكن جاءت الخسارة اليوم أمام الأهلي وأحبطت الجميع وصدمت الجمهور وأقلقته كثيرًا".

أتم "بالنسبة للهلال، أرى أنه كان الفريق المتضرر من التوقف الدولي لأنه كان في حالة معنوية رائعة، أنا عكس العديد من الزملاء .. أخشى على الهلال من الفيصلي وليس الفتح، لأن الفيصلي لا مجال أمامه للتعويض ويُحارب للنجاة من الهبوط، الفتح فريق كبير يمتلك نجومًا كبار ومدربًا ذكيًا لكني أظن أن المباراة ستكون سهلة للهلال، فيما اللقاء الأصعب سيكون ضد الفيصلي".

🗣 خالد السبع – الدمام:

التوقف سيكون محبط للهلال أكثر من الاتحاد .. وأخشى على الهلال من الفتح وليس الفيصلي..

الحصاد الرياضي ...@Khaled5Saba pic.twitter.com/RsVXNeXTqv — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 17, 2022

ما هي حسابات صراع اللقب بين الهلال والاتحاد؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.

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