الفتح يدرس إقالة مدربه

هل يرحل الجبال عن تدريب الفتح؟ وما الخطة لاستبداله؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

قررت إدارة الفتح التخلي عن المدرب التونسي فتحي الجبال بسبب سوء النتائج على أن يكون بديله أوربيًا.

الجبال غاب عن حضور التدريبات الجماعية مساء أمس، الأربعاء، مما يشير إلى اقتراب رحيله عن الفتح.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أنّ الفتح قرر الاستغناء عن الطاقم الفني بالكامل برئاسة الجبال وكذلك معاونيه على أن يتم التعاقد مع بديل أوروبي.

وأوضحت أنّه سوف يتم الإعلان قريبًا عن البديل والذي سيختار طاقم العمل بالكامل على أن يسافر إلى الشارقة لبدء المعسكر.

وسوف يسافر لاعبو الفتح مساء اليوم، الخميس إلى دبي ثم إلى الشارقة في معسكر يمتد إلى 6 أيام.

جدير بالذكر أنّ الفتح لم يحقق أي انتصار في 6 مباريات بالدوري السعودي ويحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.