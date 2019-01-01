رسميًا - الفتح ينهي عقد فتحي الجبال بالتراضي

النادي السعودي يقرر إنهاء عقد الجبال

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن نادي الفتح السعودي، عن إنهاء عقد المدرب التونسي فتحي الجبال بالتراضي بين الطرفين، بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يعلن خلاله إنهاء عقد فتحي الجبال بالتراضي.

إدارة الفتح قدمت شكرها الجزيل إلى الجبال، على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للفريق، والتي حقق خلالها عددًا من الإنجازات التي ستظل عالقة في أذهان الجميع.

بعد تعثر مفاوضات جروس - الأهلي يفاوض مدرب أوروجوياني

وأشار بيان الفتح إلى أن فتحي الجبال سيبقى رمزًا بارزًا من رموز النادي، وجزءًا لا يتجزأ من تاريخه وحاضره ومستقبله.

جاء ذلك بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الماضية، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بعد مرور 6 جولات.