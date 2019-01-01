الفتح السعودي يعلن الاتفاق مع البلجيكي يانيك فيريرا

مدرب جديد للفتح السعودي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلنت إدارة نادي الفتح، عن التعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، لقيادة تدريب الفريق، خلفًا للمدرب التونسي فتحي الجبال.

الفتح أعلن اليوم الثلاثاء عن إنهاء عقد فتحي الجبال بالتراضي بين الطرفين، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرًا.

ونشر الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا صحفيًا، يعلن خلاله عن الاتفاق مع فيريرا لقيادة الفريق فنيًا، خلفًا للسيد فتحي الجبال.

فيريرا سبق له وقاد تدريب العديد من الفرق، أبرزها جينت وستاندر لييج، قبل التعاقد معه لتدريب الفتح مؤخرًا.

وينتظر فيريرا عملًا شاقًا مع الفتح، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد نقطة واحدة، بعد مرور 6 جولات.