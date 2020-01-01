الفائز لم يكن الأفضل .. ماذا قدم ميسي ورونالدو في قمة برشلونة ويوفنتوس؟

خسارة جديدة لبرشلونة وهذه المرة في دوري الأبطال

كارثية لميسي وسعيدة لكريستيانو رونالدو .. هكذا كانت الليلة التي انتظرها الجميع بين الثنائي خلال مواجهة يوفنتوس وبرشلونة في الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا .

يوفنتوس نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره الكتالوني على أرضه بثلاثية نظيفة، في ليلة محبطة جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو تسبب في حصول فريقه على ركلة الجزاء التي سجل منها الهدف الأول، كما سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بنفس الطريقة في الدقيقة 52.

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مباراة للنسيان

ميسي سدد الكرة 7 مرات على المرمى وسدد مرة واحدة خارج المرمى، ولعب عرضية واحدة ناجحة فقط لصالح برشلونة.

وأما بالنسبة للفرص المصنوعة، فقد تمكن الأرجنتيني من صناعة 3 فرص للفريق الكتالوني خلال المباراة.

مساهمة صاحب الـ33 سنة دفاعيًا كانت مقبولة، حيث قام بمحاولتين لافتكاك الكرة، وقطع هجمة واحدة وتصدى لـ3 تسديدات.

ليلة تاريخية ولكن

وعلى الجانب الآخر تبدو إسهامات رونالدو أقل بكثير من رونالدو رغم هذه الليلة التاريخية التي عاشها النجم البرتغالي.

رونالدو سدد 3 كرات على المرمى فقط طوال أحداث المباراة، ونجح في صناعة فرصة واحدة فقط ليوفنتوس.

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وأما بالنسبة للمساهمة الدفاعية، لم يقم رونالدو سوى بقطع الكرة مرة واحدة فقط، وفشل في القيام بأي محاولة افتكاك ناجحة، ومع ذلك يبدو الرابح الأكبر من هذه المواجهة التاريخية من ناحية النتيجة والرصيد التهديفي.