الغموض يُحيط بموعد عودة الشهراني للملاعب

اللاعب تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الأطباء المشرفين على حالة ياسر الشهراني نجم الهلال والمنتخب السعودي يرفضون تمامًا الحديث عن موعد عودته للملاعب.

الظهير الأيسر كان قد تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 بعد اصطدامه العنيف مع حارس المرمى محمد العويس في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام بولندا والمكسيك.

وأجرى اللاعب جراحتين بعد تلك الإصابة، الجراحة الأولى كانت في البنكرياس فيما الثانية في عظام الوجه وقد تكللتا بالنجاح، وكانت التوقعات بعودته للتدريبات الجماعية بداية العام الجديد لكن بقناع خاص على الوجه.

الرياضية أوضحت أن الشهراني يُجري زيارة للأطباء المشرفين على حالته كل أسبوعين لمعرفة مدى تطورها، وقد أوضح الأطباء أن الحديث عن موعد عودته مازال مبكرًا ولن يكون دقيقًا أبدًا حاليًا.

وكيله غرم العمري أكد هذا الحديث بقوله للصحيفة "وقال: “حالة ياسر مستقرة وأنهى مرحلة العلاج، والأطباء أوصوه بالراحة التامة في المنزل، بعد إجرائه العمليتين".

وأتم “لم يحددوا بعد موعد عودة المدافع الدولي إلى النشاط الرياضي، فالأمر سابق لأوانه ويُعد مبكرًا، لكن سيتضح ذلك خلال الفترة المقبلة من خلال المراجعات الطبية".

يُِشار إلى أن الهلال خسر كذلك من مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 عددًا من اللاعبين للإصابة أبرزهم سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك.