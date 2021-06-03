الغضب سيطر على نجم الأهلي ويدفعه لاتخاذ قرارًا صادمًا

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

يبدو وأن أيام اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتسا داخل فريقه النادي الأهلي أصبحت معدودة، في ظل الغضب الذي سيطر عليه خلال الفترة الحالية، ضد إدارة ناديه.

الأهلي تعاقد مع ميتريتسا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 قادمًا من فريق نيويورك سيتي الأمريكي، لمدة 18 شهرًا على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة "دي جي سبور" الرومانية إلى أن ميتريتسا أصبح لا يريد البقاء في المملكة العربية السعودية، وخيار عودته إلى نيويورك سيتي يزداد يومًا بعد يوم.

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وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن راتب ميتريتسا ضخمًا مع النادي الأهلي، ولكنه لم يحصل على أي يورو حتى الآن من ناديه، وهو الأمر الذي أثار غضبه.

حتى لو حصل ميتريتسا على حقوقه المالية كاملة، فإن موقفه لن يتغير كثيرًا، لأنه منزعج جدًا من الموقف الذي يمر به فريقه، ويريد المغادرة في أسرع وقت.

ولعب ميتريتسا مع النادي الأهلي 26 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 4 أهداف ويصنع 5، وقدم مستوى مميز، قبل أن يتعرض للإصابة، ومن ثم تراجع مستوى الفريق.