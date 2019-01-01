الغرافة بطلاً لكأس قطر على حساب الدحيل في الظهور الأول لبنعطية

الغرافة يحقق بطولة كأس نجوم قطر للعام الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق الغرافة، بطول كأس نجوم قطر للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بهدف دون رد أمام الدحيل، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

وشهدت المباراة الظهور الأول، للمدافع المغرب مهدي بنعطية الوافد الجديد إلى صفوف الدحيل، قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

الغرافة نجح في خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول، من علامة الجزاء عن طريق فلاديمير فايس.

وبعد تسع دقائق من هدف الغرافة الأول، حصل بنعطية على أول بطاقة صفراء مع فريقه الجديد بعد تدخل على أحد لاعبي الغرافة.

وفي الدقيقة 66 حصل أحمد المغيصيب، لاعب الدحيل على بطاقة حمراء بعد رجوع الحكم إلى تقنية الفيديو، ليكمل الفريق اللقاء وهو بعشرة لاعبين.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، سجل عمرو سراج هدف الغرافة الثاني، ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.