إلغاء ودية الأرجنتين والمكسيك بسبب قرعة كأس العالم قطر 2022

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم أن الجهاز الفني للمنتخب قرر إلغاء المباراة الودية في شهر سبتمبر المقبل ضد المكسيك.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تي واي سي"، والتي أكدت أن الفريق يرفض اللعب أمام خصم مباشر في ودية قبل مباراة بتلك الأهمية.

وكانت قرعة كأس العالم قد أقيمت مساء الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت عن عدة مواجهات قوية للغاية.

مجموعة الأرجنتين تضم أيضًا بجوار المكسيك المنتخب السعودي والبولندي، وستكون المواجهة الأولى ضد الفريق العربي.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني لقاء الجولة الثانية في دور المجموعات ضد المنتخب المكسيكي الذي كان من المفترض أن يلعب ضدهم وديًا في سبتمبر.

وستكون المواجهة الأخيرة للفريق ضد نظيره البولندي، على أن يصعد الفائز بتلك المجموعة لمواجهة صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة.

جدير بالذكر أن المجموعة الرابعة تضم فرنسا، والدنمارك، وتونس والفائز من الملحق الأمريكي الجنوبي مع نظيره الآسيوي.