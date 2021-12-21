إلغاء هدف وطرد يتسببان في ثورة مورينيو!

استشاط البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما غضبًا خلال مباراة فريقه أمام سبيتسيا، والتي أقيمت مساء الإثنين في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

روما تمكن من تحقيق الفوز على سبيتسيا بهدفين دون رد، ليصعد إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، لكن لقطة واحدة في نهاية المباراة جعلت مورينيو غاضبًا للغاية.

ماذا حدث؟

في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، تلقى الغاني فيليكس أفينا جيان مهاجم روما بطاقة حمراء، بعد أن حصل على بطاقة صفراء ثانية.

المهاجم الغاني كان يعتقد أنه سجل هدفًا ليمنح روما التقدم بنتيجة 3-0، لكنه وجد الحكم يرفع البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بسبب ما اعتبره لمسة يد متعمدة على حدود منطقة الجزاء.

مورينيو صرخ بقوة في وجه الحكم معترضًا على قرار الطرد، ورافق فيليكس أفينا جيان أثناء خروجه من الملعب لمواساته.

Jose Mourinho's reaction to Felix Afena-Gyan's red card 😅 pic.twitter.com/Vgybms2RQg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 13, 2021

ماذا قال مورينيو؟

مورينيو بعد المباراة لم يعلق على قرار طرد فيليكس أفينا جيان، لكنه انتقد أداء فريقه رغم الفوز على سبيتسيا بهدفين.

وقال للصحفيين: "تعجبني النتيجة وليس المباراة، لم تكن مباراة صعبة، بداية من الشوط الأول ظهرنا مستسلمين وخسرنا الكرة بسهولة".

وأضاف: "لم يكن تناقل الكرة جيدًا، في تلك اللحظة لم يكن من الصعب اللعب ضد سبيتسيا".

يذكر أن روما يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي.

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