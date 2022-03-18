إلغاء مباراة مونشنجلادباخ بسبب كأس بيرة!

شهدت مباراة الجولة الـ 27 من الدوري الألماني بين بوخوم وبوروسيا مونشنجلاباخ حادثة فريدة من نوعها حيث تم إلغاء المواجهة.

جاء هذا بعد أن ألقى أحد الجماهير كأس بيرة على الحكم المساعد كريستيان جيتيلمان في الدقيقة الـ 71 من عمر المباراة.

الحكم المساعد تعرض للضرب لكنه لا يعاني من أية إصابات خطيرة، بالرغم من ذلك قرر الحكم الأساسي إنهاء المواجهة.

المباراة سيتم احتسابها على الأغلب لصالح بوروسيا مونشنجلادباخ كفوز بهدفين نظيفين، بعد أن تسببت جماهير بوخوم في تهديد أمن عناصر اللعبة.

القرار ليس نهائيًا حيث من المنتظر أن يجتمع الاتحاد الألماني لكرة القدم لمناقشة الأمر في الأيام المقبلة ليصدروا قرارًا نهائيًا.

وكانت مباراة جلطة سراي ضد برشلونة في الدوري الأوروبي مساء الخميس قريبة من الإلغاء هي الأخرى بسبب إلقاء جماهير الفريق التركي لزجاجات المياه على جوردي ألبا، لكن تم استئناف اللعب وفاز النادي الكتالوني بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن مونشنجلادباخ يحتل في الوقت الحالي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة.