العين يصدم الهلاليين والنصراويين ويدعم حظوظ الشباب للفوز بالدوري

صفقة الموسم في الإمارات لن تتم

أحبط ماجد العويس مسؤول التعاقدات في نادي العين أفراح جماهير الهلال والنصر المهتمة بمتابعة أخبار نادي الشباب، فيما أسعدت تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية جماهير الليوث خاصة أنها دعمت حظوظ الفريق للفوز بالدوري السعودي الموسم القادم.

الأسابيع القليلة الماضية كانت قد شهدت الكثير من الحديث عن استهداف العين للتعاقد مع نجم الشباب كريستيان جوانكا، والذي ساهم بقوة في منافسة الفريق على لقب الدوري خلال الموسم الماضي بإحرازه 17 هدفًا وصناعة 5.

ماذا قال مسؤول العين حول المفاوضات مع جوانكا؟

العويس نفى خلال تصريحاته أي اهتمام للعين باللاعب الأرجنتيني، مؤكدًا أن مدرب الفريق سيرجي ريبروف لم يطلب ضم لاعبين أجانب في مراكز الهجوم، بل يُريد التعاقد مع لاعب وسط ومدافع.

وأضاف "“لم نخاطب نادي الشباب لشراء العام المتبقي من عقد اللاعب، وجميع الأخبار التي خرجت عن اتفاقنا مع الأرجنتيني غير صحيحة، حتى لم نستفسر عن اللاعب إطلاقًا”

المسؤول الإماراتي أوضح حقيقة القصة، بقوله "تم عرض اللاعب علينا من قبل وسطاء فقط، وهو لاعب جيد جدًا، لكن نحن نحترم رغبات مدربنا الذي يهتم بخانتي المحور وقلب الدفاع، لذلك لم نتحدث معه فيما يخص جوانكا وإمكانية التعاقد معه".

وأتم "جوانكا ليس ضمن خيارات إدارة العين حتى الآن، ونحن ننتظر بقية اختيارات مدربنا، في حال طلب لاعبًا في خانة الأرجنتيني قد نعرض عليه خدمات جوانكا ونأخذ رأيه حول التعاقد معه".

وكيله: جوانكا يُريد الرحيل إلى العين

الرياضية نقلت عن وكيل جوانكا تأكيده على رغبة موكله بالانتقال إلى العين خلال الصيف الجاري، مشيرًا للصحيفة إلى أن اللاعب سيُوافق على العرض الإماراتي حال وصل للشباب.

يُشار إلى أن وكيل اللاعب كان قد كشف لصحيفة اليوم السعودية عن وجود مفاوضات متقدمة بين الفريقين حول موكله، وهو ما نفاه العويس تمامًا.

ماذا قدم جوانكا مع الشباب، ومتى ينتهي عقده؟

انضم صاحب الـ28 عامًا للشباب صيف 2019 قادمًا من كولون الأرجنتيني، وقد وقع عقدًا يمتد لثلاث سنوات مع الليوث، مما يجعله ينتهي صيف 2022.

وكانت تجربة جوانكا الأولى في الدوري السعودي مع نادي الاتفاق، حيث لعب له معارًا من كولون موسم 2018-2019، وخلاله لعب 29 مباراة في الدوري السعودي سجل بهم 14 هدفًا وصنع 3.

موسمه الأول مع الشباب كان جيدًا جدًا، إذ سجل 14 هدفًا وصنع 3 خلال 29 مباراة، لكن الموسم الماضي كان الأفضل له في السعودية بترك بصمته على 22 هدفًا ما بين أهداف وتمريرات حاسمة.

جوانكا .. رحيله يُسعد الهلال والنصر

جوانكا كان من أبرز نجوم الشباب في الدوري السعودي الموسم الماضي، وقد حسمت أهدافه العديد من المباريات الصعبة للفريق وحصدت الكثير من النقاط، وانسجم اللاعب بقوة وامتياز مع إيفر بانيجا وأوديون إيجالو.

رحيله عن الشباب سيُضعف حظوظ الفريق في منافسة الهلال والنصر على اللقب، حتى لو عوضه الرئيس خالد البلطان بأي لاعب، فلا أحد يضمه نجاحه وانسجامه وتقديمه ما قدمه جوانكا.

لذا، فإن تصريحات العويس المسؤول البارز في العين تُمثل صدمة للجمهور الهلالي والنصراوي الذي سعد بأخبار رحيل جوانكا عن الشباب، فيما ستدعم بالتأكيد حظوظ الليوث في الموسم القادم.

اقرأ أيضًا |