كايو لجماهير العين: نريد حضوركم القوي في جميع المباريات

كايو كانيدو يُوجه رسالة لجماهير العين

وجه كايو كانيدو نجم العين رسالة خاصة لجماهير الفريق طالبهم خلالها بالحضور القوي لجميع المباريات وليس مجرد اللقاءات الكبيرة.

وحققت مباراة العين ضد الجزيرة في دوري الخليج العربي مساء أمس الجمعة رقمًا قياسيًا في عدد الحضور الجماهيري هذا الموسم، بعدما تجاوزت حاجز الـ14 ألف مشجع مما جعلها الأكثر حضورًا هذا الموسم.

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وقد انتهى اللقاء بالتعادل 0-0، لكن رغم هذا فالمتعة والإثارة كانت حاضرة في المباراة التي شهدت طرد مدافع العين محمد شاكر بعد 13 دقيقة فقط من صافرة البداية.

كايو تحدث لصحيفة الاتحاد قائلًا بعد اللقاء "المباراة أصبحت صعبة جدًا بعد حالة الطرد، كل الاستراتيجية التي عملنا عليها خلال الأسبوع انهارت بعد 10 دقائق ولذا كان علينا خلق استراتيجية جديدة للعب".

"بالنسبة لي فقد تراجعت للعب في وسط الملعب المدافع، حاولت المساعدة قدر الإمكان. كانت مباراة جيدة اليوم على صعيد الروح القتالية واللعب من القلب".

وعن الحضور الجماهيري وإن كان قد صنع الفارق، قال لاعب الوصل السابق "هذا ما نقوله دومًا، نحن بحاجة لحضور الجماهير في جميع المباريات، أعلم أن جماهير العين محبة ومشجعة بدرجة كبيرة، هم يمثلون الدافع لنبذل قصارى جهدنا، هم اللاعب رقم 1 في الفريق. سأكون سعيدًا بالتأكيد لو تواجدوا بجانبنا دومًا، هذا دون شك ما أتمناه".