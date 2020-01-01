رسميًا - بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا للعين الإماراتي

الزعيم أقال مدربه الكرواتي إيفان ليكو في ديسمبر الماضي

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لتولي المسؤولية الفنية للفريق لمدة موسم ونصف مقبلين، لينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.

الزعيم كان قد أقال مدربه الكرواتي إيفان ليكو في 21 من ديسمبر الماضي رفقة جهازه المعاون، وتولى العراقي غازي فهد؛ مدرب فريق العين تحت 21 سنة، المهمة مؤقتًا خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار الإقالة بناءً على تقرير من اللجنة الفنية بالنادي، بعدما خسر البنفسجي عدة نقاط في دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأوضح مطر راشد الدرمكي؛ رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، أن التعاقد مع البرتغالي جاء بعد دراسة 30 سيرة ذاتية لمدربين من مختلف الجنسيات إلا أن نجاحات بيدرو وطموحاته هي ما دفع مجلس الإدارة للتعاقد معه.

الدرمكي قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: " شهدت القائمة الأولية لاختيار المدرب الجديد في المرحلة الماضية دراسة 30 سيرة ذاتية من مختلف أنحاء العالم، تم اقتصارها على عشرة مدربين قبل أن يتم الاستقرار على خمسة، وقامت اللجنة الفنية للاحتراف برفع التقارير المطلوبة لمجلس إدارة شركة كرة القدم بعد الفرز والمقارنات، لاتخاذ القرار بناء على التقارير الخاصة بعمليات التحليل الفني والمالي والإداري، بالإضافة إلى المقابلات المتلفزة مع المدربين".

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وأضاف: "الهدف من المقابلات التلفزيونية كان يتمثل في التعرف على شخصية المدرب وطريقة تعامله مع اللاعبين وخطة عمله ومدى شغفه لتحقيق البطولات وقدراته على العمل تحت الضغوطات واطلاعه على السياسة والخطط الاستراتيجية والقيم المؤسسية وفكرة نظام الحوكمة في النادي وثقافة اللاعبين فضلًا عن الإمكانيات التي يتمتع بها".

واختتم: "اعتمدت اللجنة الفنية في عملية المقارنة بين المدربين المرشحين على إحصائيات تضمنت سنوات الخبرة والبطولات التي تم تحقيقها كما كانت هناك مراعاة لقوة الدوريات التي عملوا فيها والفرق التي أشرفوا على تدريبها وخبرة العمل بمنطقة الخليج والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى طريقة اللعب وتوصية آخر نادٍ تولى تدريبه، إلى جانب العرض المالي والشرط الجزائي ومدة العقد".

يذكر أن المدرب البرتغالي أقيل مؤخرًا من تدريب ألميريا الإسباني، بعد خسارة عدد من النقاط في دوري الدرجة الثانية.

وسبق لبيدرو أن حقق نجاحات مع التعاون السعودي، الذي عمل به موسم 2018-2019، ليقوده في نهايته للتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين.