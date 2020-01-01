مدرب العين يُدافع عن كايو ويُشيد بصفقة إسلام خان

بيدرو إيمانويل يتحدث بعد خماسية الوصل

أبدى بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين الإماراتي سعادته الكبيرة بالأداء والانتصار الساحق على الوصل بخمسة أهداف دون رد يوم أمس ضمن الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

المدرب أكد رضاه التام عن الأداء، لكن مشيرًا في نفس الوقت لسلبية في الأداء ظهرت في الشوط الأول وتلاشت في الثاني، بقوله "بدأنا المواجهة وأنهيناها بأفضل صورة، الأمر الذي يمنحنا الثقة المطلوبة لمتابعة النتائج القوية".

"وفي اعتقادي أن التقدم بهدفين نظيفين في بداية المباراة منحنا الدافع المهم لحصد النقاط الثلاث، وارتكبنا خطأ بمنح المنافس الفرصة للسيطرة لأننا عندما كنا نفقد الكرة لا نستعيدها في الوقت المناسب، ولكننا في شوط المباراة الثاني استعدنا توازننا من خلال تعديل بعض المراكز وحسمنا النتيجة لصالحنا بنتيجة 5-صفر، والواقع يؤكد أننا لعبنا كرة قدم جماعية وهجومية، الأمر الذي كان ينتظر الجميع مشاهدته من الفريق".

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وحول ضغط المباريات في فبراير خاصة مع مشاركة العين في دوري أبطال آسيا، قال المدرب البرتغالي "بداية من مباراة اليوم سنخوض 7 مباريات في هذا الشهر ولكنه أمر طبيعي للفرق الكبيرة التي تدخل التحدي على مستوى عدة بطولات، ونتطلع إلى تحقيق التوازن المطلوب في صفوف الفريق".

إيمانويل أكد في إجابته على سؤال حول إمكانية ضم مدافع أجنبي أن الإدارة تعي تمامًا ما يحتاجه الفريق للوصول للتوازن المطلوب، مشيدًا بصفقة انضمام إسلام خان نجم كازخستان ومؤكدًا أن التعاقد مع لاعب مثله خلال فترة الانتقالات الشتوية صعب جدًا.

وأخيرًا قال المدرب حول الأداء المتواضع لكايو كانيدو خلال مواجهة الوصل " كايو لاعب مهم جدًا في قائمة فريقي، غير أنه يعاني من إصابة في العضلة والمردود الذي قدمه خلال مواجهة اليوم لا يعبر عن مستواه الحقيقي ونحن مطالبون بمساندته وتشجيعيه حتى يستعيد توازنه ويتمكن من الظهور بأفضل صورة خلال الاستحقاقات القادمة".

يُذكر أن العين رفع رصيده إلى 27 نقطة بفارق 8 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة.