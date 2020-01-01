الجولة الـ16 .. فرصة العين الكبيرة لمنافسة شباب الأهلي على لقب دوري الخليج العربي

هل تكون نقطة تحول الموسم؟

تنطلق مساء غدٍ الخميس مباريات الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وتتضمن مباراتين من العيار الثقيل، إذ يلتقي العين مع الشارقة على استاد هزاع بن زايد والمتصدر شباب الأهلي مع الجزيرة على استاد أحمد بن راشد في دبي.

ويتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي حاليًا برصيد 36 نقطة، ويلاحقه العين والجزيرة والشارقة برصيد 27 نقطة، لكن الأول يمتلك مباراة مؤجلة سيخوضها أمام اتحاد كلباء لاحقًا.

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ونجح الثلاثي المطارد في تقليص الفجوة مع شباب الأهلي بعد تعثره المفاجئ بالتعادل السلبي أمام الفجيرة، وقد حقق العين انتصارًا ساحقًا على الوصل فيما نجح الشارقة في تخطي اتحاد كلباء وكان الجزيرة الخاسر الوحيد ضمن الثلاثي بسقوطه على ملعبه أمام الوحدة.

الجولة الـ16 من البطولة تُمثل مفترق طرق مهم في المشوار نحو اللقب، إذ قد تفتح الصراع بقوة خاصة بين العين وشباب الأهلي، وقد تحسم الأمور بشكل كبير لصالح الفرسان الحُمر.

شباب الأهلي لديه مباراة قوية جدًا أمام الجزيرة في دبي، ورغم أن الأفضلية تميل لصالحه عطفًا على أداء الفريقين مؤخرًا وجاهزية لاعبيهم، إلا أن حقيقة أن تلك هي فرصة فخر أبو ظبي الأخيرة للبقاء ضمن دائرة الصراع ستمنحه حماسًا هائلًا ورغبة كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية، وتلك لن تكون سوى الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة.

فيما العين يعيش أفضل أوقاته حاليًا خاصة مع جاهزية الثنائي الذهبي بندر الأحبابي ولابا كودجو وتألق يحيى نادر في الوسط والبوادر الإيجابية للوافد الجديد إسلام خان، ولذا هو مرشح فوق العادة للفوز أمام الشارقة خاصة أن اللقاء يُقام على ملعبه ووسط جماهيره.

الشارقة أوقف أخيرًا سلسلة خسائره في الجولة الماضية حين هزم اتحاد كلباء بعد 4 هزائم متتالية كلفته التنازل عن الصدارة، لكنه رغم هذا يُعاني مشاكل فنية عديدة منذ إصابة نجمه إيجور كورونادو وغيابه عن اللعب.

المواجهة ستكون خاصة جدًا للاعب الشارقة الجديد كايو لوكاس الذي سيلعب أمام فريقه السابق الذي صال وجال معه وحل معه وصيفًا لريال مدريد في كأس العالم للأندية 2018 وتُوج ثالث أفضل لاعب في البطولة.

انتصار العين وخسارة شباب الأهلي سيُقلص الفارق بينهما إلى 6 نقاط فقط، والفوز المتوقع للبنفسجي في المباراة المؤجلة أمام اتحاد كلباء يعني أن الفارق سيقل إلى 3 نقاط وهو ما سيُشعل الصراع على اللقب بين الطرفين ويجعل من مواجهتهما معًا قمة نارية منتظرة.