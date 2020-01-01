بندر الأحبابي ولابا كودجو .. الثنائي الأفضل في الملاعب العربية

نجما العين فرضا نفسهما على الجميع هذا الموسم

حقق العين انتصارًا ساحقًا على ضيفه الوصل في دوري الخليج العربي يوم أمس قوامه 5-0، وقد سجل النجم لابا كودجو هدفين فيما صنع الجناح بندر الأحبابي 3 أهداف.

ورفع كودجو رصيده من الأهداف مع العين في الدوري الإماراتي هذا الموسم إلى 15 هدفًا أحرزهم خلال 13 مباراة، ذلك رغم أنه يعيش موسمه الأول مع الفريق وفي الإمارات بعد انضمامه للزعيم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نهضة بركان المغربي.

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وعلى الجانب الآخر، صنع بندر الأحبابي هدفه العاشر خلال 12 مباراة هذا الموسم ليتصدر قائمة صناع الأهداف في البطولة متوفقًا على إيجور كورونادو نجم الشارقة صاحب الـ7 تمريرات حاسمة خلال 9 مباريات والمصاب حاليًا.

الجناح الأيمن صاحب الـ29 عامًا يعيش موسمًا رائعًا يصول ويجول خلاله في الجبهة اليُمنى للعين ويُزعج الخصوم ويُمطر منطقة جزائهم بالتمريرات الحاسمة سواء عبر الكرات العرضية أو البينية الرائعة، وقد صنع 33 فرصة لفريقه.

والهداف الكونجولي أظهر قدرات ممتازة داخل منطقة الجزاء، إذ ينجح في استغلال أنصاف الفرص والتعامل مع كافة أنواعها سواء كانت الكرة في الهواء أو على الأرض.

المثير بعيدًا عن أداء اللاعبين الفردي الممتاز أنهما يُشكلان ثنائيًا ذهبيًا يقود منظومة العين الهجومية بامتياز، إذ 8 من أهداف كودجو صنعها الأحبابي بتمريراته الحاسمة الذهبية، وهو ما يزيد عن النصف.

الثنائيات الهجومية موجودة في دولنا العربية، أبرزها ربما محمد أوناجم وأشرف بنشرقي حين كانا معًا في الوداد وعادا واجتمعا الآن في الزمالك، وكذلك نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله في النصر السعودي، والموسم الماضي في الدوري الإماراتي كان هناك ويلتون سواريز وإيجور كورونادو وهو ثنائي قاد الشارقة للتتويج باللقب.