العين الإماراتي يفاوض البرتغالي باولو سوزا لخلافة ماميتش

باولو سوزا يدرس عرض العين الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب نادي العين من التعاقد مع البرتغالي باولو سوزا، من أجل تدريب الفريق، خلفًا للكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق للزعيم.

زوران ماميتش فسخ عقده مع نادي العين الإماراتي بالتراضي بينهما، بعدما تقدم بطلب بعدم الاستمرار مع الزعيم الإماراتي للحصول على فترة راحة، كما ورد في بيان العين.

صحيفة "أبولا" البرتغالية، أشارت إلى أن إدارة نادي العين دخلت في مفاوضات مع سوزا الذي يدرس العرض، بعدما رحل من تدريب فريق تيانجين الصيني.

🎙️- مجلس الشعب المصري بصدد تكريم فخر العرب محمد صلاح خلال شهر مارس المقبل. pic.twitter.com/N12ctWQqsW — جول مصر (@goaleg) January 30, 2019

باولو سوزا يدرس عرض العين الإماراتي، بعدما رفض عرض تدريب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

باولو سوزا سبق وله وقام بتدريب فريق فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة من 2015 حتى 2017، ثم انتقل لتدريب فريق تيانجين الصيني الذي رحل منه أكتوبر الماضي.