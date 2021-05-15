العويس يحرس مرمى الأهلي أمام الهلال

محمد العويس يعود من جديد للتشكيل الأساسي للأهلي في مواجهة الهلال.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن محمد العويس حارس مرمى الأهلي سيعود للتشكيل الأساسي للفريق في المواجهة المقبلة ضد الهلال.

يأتي هذا في المباراة المقررة ضمن مواجهات الجولة الـ 28 من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هي حالة العويس؟

أوضحت التقارير أن الإصابة التي كان يعاني منها حارس مرمى الأهلي أصبحت بحال أفضل بعد الفحوصات الطبية الأخيرة.

وكان اللاعب قد خضع لفحوصات طبية مساء الجمعة، أظهرت سلامته وقدرته على المشاركة من جديد.

ما هي إصابة العويس؟

عانى العويس من إصابة على مستوى مفصل اليد خلال الأيام الماضية، وهو ما أبعده عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.

الفحوصات أظهرت سلامته، لكن اللاعب لا يزال يعاني بعض الآلام القليلة، والتي ينتظر زوالها حتى يعود للمشاركة من جديد.

ما هو موقف الأهلي في الدوري السعودي؟

يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 27 مباراة من مباريات الفريق وبرصيد 38 نقطة.

ويحل الفريق ضيفًا على نظيره الهلال يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير الذي يتصدر جدول ترتيب البطولة وينتظر التتويج الرسمي.

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