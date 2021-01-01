العويس يثير الجدل: من سبب الخسارة؟ .. أشكر اللاعبين والأمر متروك لكم

الأهلي يسقط أمام الشباب بثلاثية نظيفة

تحدث محمد العويس حارس مرمى الأهلي السعودي عن سبب السقوط أمام نظيره الشباب بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي واصل السقوط ورفض الارتقاء إلى وصافة الدوري السعودي ولو مؤقتًا على حساب الهلال بالهزيمة أمام الليوث، الفريق المتصدر في الوقت الحالي لدوري المحترفين.

وقال العويس عقب اللقاء في تصريحات تلفزيونية لقناة "الرياضية" السعودية: "أبارك لنادي الشباب، لا أعلم ماذا أقول، الدوري يحتاج إلى مهر وليس بقليل، الدوري يحتاج لعمل جيد ومادة ومنهجية".

وأضاف: "أريد الدفاع عن زملائي اليوم، أرفع لهم الراية والقبعة اليوم، قاتلوا بشكل قوي وكافحوا من أجل المنافسة، ولن نرفع الراية البيضاء وقادرون على المحاربة".

وتابع العويس حديثه قائلًا: "مهر الدوري واضح أسألوا لاعبي الشباب كيف يكون مهر الدوري السعودي مهره واضح لا أريد الحديث أكثر من ذلك".

واختتم حارس مرمى الأهلي تصريحاته، ردًا على سؤال من يتحمل خسارة اليوم؟، قائلًا: "أنا شكرت عنصر واحد فقط وهم اللاعبون، الباقي متروك لكم".

ويتواجد الراقي في المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة بعد مرور 20 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وتلقى 5 هزائم.