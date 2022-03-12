العويس: لعبت أمام المكسيك مصابًا، وهذا سر الفوز على الأرجنتين

حارس المرمى لعب مباريات رائعة مع المنتخب السعودي في كأس العالم

فاجأ محمد العويس جميع المتابعين بأداء قوي جدًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 رغم أنه لا يلعب أساسيًا مع الهلال ولم يخض أي مباراة منذ فبراير الماضي.

اللاعب كشف سر تألقه خلال حوار أجراه مع صحيفة الرياضية السعودية بعد العودة إلى الرياض عقب الخروج من دور المجموعات رغم الفوز على الأرجنتين في الجولة الأولى.

إذ قال "كنت حريصًا بكل أمانة على أن أكون على أعلى مستوى من الجاهزية البدنية الذهنية، فإذا كنت واثقًا من نفسك وإمكانياتك لن تتأثر بالغياب، ومثل ما لاحظت لعبت مباريات كثيرة مع المنتخب بصفة أساسية قبل المونديال، ساعدتني على رفع مستوى جاهزيتي بحمد الله".

وأضاف حول أسباب الفوز على الأرجنتين "بفضل الله ثم بعزيمة الرجال، كنا على قلب رجل واحد، وحريصين كل الحرص على تقديم مستوى يليق ببلدنا وبنا، وربنا وفقنا بفضله وكرمه".

تابع "للأمانة لم تهتز ثقتي على الرغم من تأخرنا من الدقائق الأولى، كنت أرى العزيمة والإصرار من الكل، ومثل ما قلت لا يوجد شيء صعب أو مستحيل".

وأتم حارس مرمى الهلال حديثه بالإشارة إلى أنه أكمل المباراة أمام المكسيك مصابًا، بقوله "تعرضت لإصابة في الكتف خلال احتكاك مع المهاجم المكسيكي، كانت في عضلة الكتف الأيمن، أحتاج إلى بعض الوقت للعلاج والتأهيل وبإذن الله عودتي ستكون قريبًا".

"هل تحاملت على نفسك؟ شعرت بصراحة أن بإمكاني خدمة منتخب وطني ومساعدة زملائي فلم أتردد في المواصلة، هذا واجب علي وليس تفضلًا مني، والإصابة مهما كانت سيكون عندي وقت للعلاج منها"

يُشار إلى أن العويس فاز بجائزة رجل مباراة السعودية والأرجنتين وقد كان أفضل لاعبي الأخضر خلال المباراة الأخيرة أمام المكسيك.