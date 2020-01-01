العويس: النصر أحرجنا وسنتفادى الأخطاء

حارس الأهلي يتحدث عن الفوز على النصر.

عبر محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على النصر، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما مساء السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

الأهلي حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

العويس قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "حققنا 3 نقاط مهمة في سباق الدوري، وقدمنا مباراة كبير أمام النصر الذي قدم مستوى مميز لا يعكس ترتيبه في جدول الدوري".

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حارس الأهلي تابع: "النصر أحرجنا في الكثير من أوقات المباراة، وأعتقد أن ترتيبنا في الدوري يسمح لنا بالمنافسة على لقب الدوري، وأتمنى أن نستمر على هذا المستوى ونواصل حصد النقاط".

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وعن سبب تراجع أداء الفريق، قال العويس: "كنا نعاني من الكثير من الإصابات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تغيير التشكيل والإرهاق البدني للاعبين، وتغيير التشكيل يتسبب في قلة التناغم بيننا ولكن سنعمل على تفادي هذا مستقبلًا".

الأهلي استطاع أن يرفع رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني، بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال المتصدر بـ19 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".